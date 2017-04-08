Трамп поздравил военных США с успешным ударом по сирийской авиабазе
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.
«Поздравляю наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что они так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии», — написал он в твиттере.
В пятницу США нанесли удар по сирийской авиабазе «Шайрат». В Вашингтоне пояснили, что это — ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.