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18:24 (мск), источник: Интерфакс

Трамп поздравил военных США с успешным ударом по сирийской авиабазе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп поздравил в субботу американских военных с успешным нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе.

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13
фотографий
13
фотографий

«Поздравляю наших великолепных мужчин и женщин в армии с тем, что они так здорово представляли интересы США и всего мира во время атаки в Сирии», — написал он в твиттере.

В пятницу США нанесли удар по сирийской авиабазе «Шайрат». В Вашингтоне пояснили, что это — ответ на предполагаемое использование Дамаском химоружия против мирных жителей. В Дамаске заверяют, что никогда не использовали химоружие на собственной территории.

Комментарии
15
Сергей Иванов
Мда. Он глупее, чем кажется.
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Виктория Виктория
А Жирик за него шампанское пил....
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s m
Да ,он оказался реалным дураком)
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