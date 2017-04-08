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21:07 (мск), источник: РИА Новости

ВВС Бельгии временно приостановили полеты в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Истребители-бомбардировщики F-16 ВВС Бельгии, участвующие в воздушных операциях в Сирии под эгидой США против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), временно приостановили вылеты из соображений безопасности после приостановления Россией действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, сообщила в субботу радиостанция Premiere.

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Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Представитель минобороны Бельгии не подтвердил информацию о том, что прекращение полетов связано с решением РФ, сообщив, что они «приостановлены до нового указания», отмечает агентство Belga.

По его данным, представитель бельгийского военного ведомства, также как и американские военные источники, не смогли сообщить, когда коалицией будут возобновлены воздушные операции в Сирии.

Комментарии
7
ПРОХОР
Очко не железное. Это не по мирным спящим бомбы кидать. Тут теперь и в ответку прилететь может.
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Эдуард Иванов
Эй, NNNюся, не ты ли та крыса?
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Юрий Жданов
Боитесь, когда страшно?
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