ВВС Бельгии временно приостановили полеты в Сирии

Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Представитель минобороны Бельгии не подтвердил информацию о том, что прекращение полетов связано с решением РФ, сообщив, что они «приостановлены до нового указания», отмечает агентство Belga.

По его данным, представитель бельгийского военного ведомства, также как и американские военные источники, не смогли сообщить, когда коалицией будут возобновлены воздушные операции в Сирии.