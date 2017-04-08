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21:30 (мск), источник: РИА Новости

Лавров обсудил с Тиллерсоном американский удар по сирийской базе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону удар США по сирийской авиабазе, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

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Министр иностранных дел отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая «дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности».

«Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — сообщили в ведомстве.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести «тщательное, беспристрастное и профессиональное» расследование инцидента в провинции Идлиб.

«Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — добавили в МИД.

В ночь на пятницу ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому «Шайрат» в провинции сирийской провинции Хомс в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Комментарии
6
NNN
что то в последнее время ...уйло явно сглазили... не успевает крутиться. удары со всех сторон
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NNN
Для того, чтобы сбивать Томагавки надо ещё яйца иметь. Знали, что прилетят, приблизительное время и место, а даже не рыпнулися и дружка-союзника не предупредили. Это так по-российски, вспоминаю Милошевича, Саддама и Кадафи. Мы, русские, точно так же использовали их и кинули. Правда, за Милошевича получили кредиты, а за Саддама право вливать милиарды в экономику США. Так, что Россия просто торгует союзниками.
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NNN
Когда говорят томогавки, то искандерам не до смеху...
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