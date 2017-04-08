Лавров обсудил с Тиллерсоном американский удар по сирийской базе

Министр иностранных дел отметил, что США своими действиями лишь играют на руку экстремистам, создавая «дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности».

«Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — сообщили в ведомстве.

Лавров отверг обвинения в адрес властей Сирии в применении химоружия и призвал провести «тщательное, беспристрастное и профессиональное» расследование инцидента в провинции Идлиб.

«Главы внешнеполитических ведомств условились продолжить рассмотрение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече», — добавили в МИД.

В ночь на пятницу ВМС США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому «Шайрат» в провинции сирийской провинции Хомс в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.