Ударная группа ВМС США отправится к берегам Кореи

По словам анонимного источника агентства, ударное соединение с авианосцем «Карл Винсон» направится к полуострову из Сингапура.

Совбез ООН по инициативе США обсудит в конце апреля ядерную деятельность КНДР

Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.