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01:55 (мск), источник: РИА Новости

Ударная группа ВМС США отправится к берегам Кореи

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Источник: AP 2017

По словам анонимного источника агентства, ударное соединение с авианосцем «Карл Винсон» направится к полуострову из Сингапура.

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Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

Американские чиновники считают, что 5 апреля КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Как отметил источник Рейтер в Белом доме, ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

Комментарии
1
Захар Черемкин
Северной Корее поскорее бы готовится к атакам США, отразить удар на удар
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