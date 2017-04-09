Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Москва заявила о широкомасштабной атаке ИГ после ударов США
Захарова назвала причину удара США по Сирии
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
03:32 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ: без Москвы решить конфликт в Сирии не удастся

При этом Зигмар Габриэль выразил уверенность, что российская сторона «не будет вечно защищать» президента САР Башара Асада.

Источник: AFP 2017

БЕРЛИН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Конфликт в Сирии не удастся урегулировать без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

Читайте также
Лавров обсудил с Тиллерсоном американский удар по сирийской базе

«Я поддерживаю тесный контакт с моим российским коллегой Лавровым, — сказал он. — Без Москвы не удастся решить сирийский конфликт. И у меня есть впечатление, что Россия не будет вечно защищать Асада».

По его мнению, "только политическое решение при участии России, США и ключевых региональных игроков сможет положить конец страданиям людей"

«Сейчас важно, чтобы мы преодолели разобщенность Совета Безопасности ООН и продвинулись вперед в усилиях по достижению мира под эгидой ООН», — отметил Габриэль.

Не допустить новой эскалации

Министр не считает, что дело может дойти до открытого военного конфликта между Россией и США. «Нет, — сказал он. — И я даже исхожу из того, что США подобающим образом сообщили России о своей военной акции».

В то же время Габриэль особо отметил, что "после окончания холодной войны редко когда международная ситуация была такой серьезной, как в эти дни"

«Все стороны должны сейчас сохранить трезвой голову. Что нам не нужно, так это новая эскалация», — указал глава МИД ФРГ.

Читайте также
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии

Габриэль сообщил, что власти ФРГ «располагают информацией партнеров и источников на месте, которая представляется очень убедительной» в том, что касается ответственности правительства Асада за предполагаемую химатаку в Идлибе.

«Важно, чтобы ООН и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно получили доступ и смогли без каких-либо препятствий провести расследование», — сказал он.

При этом Габриэль исключил возможность участия Бундесвера в новых ударах США по позициям сирийской армии. «Мандат, одобренный Бундестагом, однозначен: мы поддерживаем борьбу против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС), но не войну против Сирии», — подчеркнул он.

Будущее Асада осталось позади

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

«Я очень надеюсь, что международное давление не позволит сирийскому режиму нарушать международное право и применять ядовитый газ против невинных мужчин, женщин и детей», — продолжал германский министр.

«Применение химического оружия — это вопиющее нарушение международного права. В случае приспешников Асада речь идет о рецидивистах», — утверждал он.

«Едва ли кто в настоящее время причинил столько страданий людям, как режим Асада, — продолжил Габриэль. — Я уверен, что Асад рано или поздно будет привлечен к ответу за эти преступления».

«В любом случае его будущее уже осталось позади», — полагает глава МИД.

Реакция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем указал на то, что аргументы США по удару по аэродрому в Сирии недостоверны и неубедительны. Об этом заявили в субботу в российском дипломатическом ведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе германской стороны.

Читайте также
Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства

Стороны «обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных Вооруженными силами США ударов по сирийским правительственным войскам в ночь на 7 апреля».

Лавров «подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом, подрывающим региональную и глобальную безопасность».

«Российский министр особо указал на то, что аргументы США в поддержку своей незаконной вооруженной акции, в частности ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля, недостоверны и неубедительны», — отметили в МИД РФ.

С российской стороны была подчеркнута необходимость «тщательного расследования произошедшего и установления фактов», сообщили в министерстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На западе Москвы столкнулись поезд и электричка
Умер космонавт Георгий Гречко
Лавров и Тиллерсон обсудили удар США по сирийской базе
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
В Осло закрыли станцию метро из-за похожего на бомбу предмета
В МЧС назвали вероятную причину столкновения поездов в Москве
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь