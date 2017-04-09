Глава МИД ФРГ: без Москвы решить конфликт в Сирии не удастся

Источник: AFP 2017

БЕРЛИН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Конфликт в Сирии не удастся урегулировать без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.

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«Я поддерживаю тесный контакт с моим российским коллегой Лавровым, — сказал он. — Без Москвы не удастся решить сирийский конфликт. И у меня есть впечатление, что Россия не будет вечно защищать Асада».

По его мнению, "только политическое решение при участии России, США и ключевых региональных игроков сможет положить конец страданиям людей"

«Сейчас важно, чтобы мы преодолели разобщенность Совета Безопасности ООН и продвинулись вперед в усилиях по достижению мира под эгидой ООН», — отметил Габриэль. Не допустить новой эскалации Министр не считает, что дело может дойти до открытого военного конфликта между Россией и США. «Нет, — сказал он. — И я даже исхожу из того, что США подобающим образом сообщили России о своей военной акции».

В то же время Габриэль особо отметил, что "после окончания холодной войны редко когда международная ситуация была такой серьезной, как в эти дни"

«Все стороны должны сейчас сохранить трезвой голову. Что нам не нужно, так это новая эскалация», — указал глава МИД ФРГ.

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Габриэль сообщил, что власти ФРГ «располагают информацией партнеров и источников на месте, которая представляется очень убедительной» в том, что касается ответственности правительства Асада за предполагаемую химатаку в Идлибе. «Важно, чтобы ООН и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно получили доступ и смогли без каких-либо препятствий провести расследование», — сказал он. При этом Габриэль исключил возможность участия Бундесвера в новых ударах США по позициям сирийской армии. «Мандат, одобренный Бундестагом, однозначен: мы поддерживаем борьбу против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС), но не войну против Сирии», — подчеркнул он. Будущее Асада осталось позади

Фоторепортаж Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

«Я очень надеюсь, что международное давление не позволит сирийскому режиму нарушать международное право и применять ядовитый газ против невинных мужчин, женщин и детей», — продолжал германский министр. «Применение химического оружия — это вопиющее нарушение международного права. В случае приспешников Асада речь идет о рецидивистах», — утверждал он. «Едва ли кто в настоящее время причинил столько страданий людям, как режим Асада, — продолжил Габриэль. — Я уверен, что Асад рано или поздно будет привлечен к ответу за эти преступления». «В любом случае его будущее уже осталось позади», — полагает глава МИД. Реакция России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем указал на то, что аргументы США по удару по аэродрому в Сирии недостоверны и неубедительны. Об этом заявили в субботу в российском дипломатическом ведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе германской стороны.

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