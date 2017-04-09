Глава МИД ФРГ: без Москвы решить конфликт в Сирии не удастся
При этом Зигмар Габриэль выразил уверенность, что российская сторона «не будет вечно защищать» президента САР Башара Асада.
При этом Зигмар Габриэль выразил уверенность, что российская сторона «не будет вечно защищать» президента САР Башара Асада.
БЕРЛИН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Конфликт в Сирии не удастся урегулировать без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild.
«Я поддерживаю тесный контакт с моим российским коллегой Лавровым, — сказал он. — Без Москвы не удастся решить сирийский конфликт. И у меня есть впечатление, что Россия не будет вечно защищать Асада».
«Сейчас важно, чтобы мы преодолели разобщенность Совета Безопасности ООН и продвинулись вперед в усилиях по достижению мира под эгидой ООН», — отметил Габриэль.
Не допустить новой эскалации
Министр не считает, что дело может дойти до открытого военного конфликта между Россией и США. «Нет, — сказал он. — И я даже исхожу из того, что США подобающим образом сообщили России о своей военной акции».
«Все стороны должны сейчас сохранить трезвой голову. Что нам не нужно, так это новая эскалация», — указал глава МИД ФРГ.
Габриэль сообщил, что власти ФРГ «располагают информацией партнеров и источников на месте, которая представляется очень убедительной» в том, что касается ответственности правительства Асада за предполагаемую химатаку в Идлибе.
«Важно, чтобы ООН и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно получили доступ и смогли без
При этом Габриэль исключил возможность участия Бундесвера в новых ударах США по позициям сирийской армии. «Мандат, одобренный Бундестагом, однозначен: мы поддерживаем борьбу против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС), но не войну против Сирии», — подчеркнул он.
Будущее Асада осталось позади
«Я очень надеюсь, что международное давление не позволит сирийскому режиму нарушать международное право и применять ядовитый газ против невинных мужчин, женщин и детей», — продолжал германский министр.
«Применение химического оружия — это вопиющее нарушение международного права. В случае приспешников Асада речь идет о рецидивистах», — утверждал он.
«Едва ли кто в настоящее время причинил столько страданий людям, как режим Асада, — продолжил Габриэль. — Я уверен, что Асад рано или поздно будет привлечен к ответу за эти преступления».
«В любом случае его будущее уже осталось позади», — полагает глава МИД.
Реакция России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем указал на то, что аргументы США по удару по аэродрому в Сирии недостоверны и неубедительны. Об этом заявили в субботу в российском дипломатическом ведомстве по итогам беседы, состоявшейся по инициативе германской стороны.
Стороны «обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных Вооруженными силами США ударов по сирийским правительственным войскам в ночь на 7 апреля».
Лавров «подробно изложил российскую позицию в отношении незаконных действий Вашингтона, являющихся актом агрессии и грубым нарушением норм международного права, противоречащим задачам борьбы с международным терроризмом, подрывающим региональную и глобальную безопасность».
«Российский министр особо указал на то, что аргументы США в поддержку своей незаконной вооруженной акции, в частности ссылки на применение сирийскими войсками химического оружия в Идлибе 4 апреля, недостоверны и неубедительны», — отметили в МИД РФ.
С российской стороны была подчеркнута необходимость «тщательного расследования произошедшего и установления фактов», сообщили в министерстве.