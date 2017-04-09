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06:42 (мск), источник: Интерфакс

Хейли назвала одним из приоритетов США смену сирийского режима

Постпред США при ООН добавила, что смена режима — не единственный приоритет.

Источник: AP 2017

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что смена режима президента Сирии Башара Асада остается одним из приоритетов американской администрации.

«Мы не видим мирную Сирию с Асадом», — сказала она в эфире телеканала CNN.

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по СирииРакетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб.

Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских Военно-Воздушных сил в провинции Хомс, основанием для которого США назвали то, что с аэродрома этой базы взлетали самолеты, которые, якобы, ранее нанесли удар с применением химического оружия по провинции Идлиб, что привело к многочисленным жертвам. Постпред добавила, что смена режима — не единственный приоритет.

«Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным», — пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.

Ранее постпред заявляла, что смещение Асада более не является приоритетной задачей политики США в Сирии. Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон со своей стороны заявил, что основным приоритетом американской политики в отношении Сирии остается борьба против террористической группировки ИГИЛ.

«Мы рассматриваем в качестве главного приоритета победу над ИГИЛ», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Дипломат отметил, что после этого можно будет рассматривать вопрос о стабилизации обстановки в Сирии в целом.

«Если мы сможем обеспечить прекращение огня в зонах стабилизации в Сирии, тогда, я верю, можно будет создать условия для начала полезного политического процесса», — сказал Тиллерсон.

Комментарии
2
Рашит Мансуров
Полностью свами согласен.
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александр зыков
Многие до её прихода , провозглашали тоже самое , но так и ушли не дождавшись ни смены режима , ни другого приоритета ... Там где вошла Россия , от США уже ничего не зависит , это аксиома ...
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