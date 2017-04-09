Хейли назвала одним из приоритетов США смену сирийского режима
Постпред США при ООН добавила, что смена режима — не единственный приоритет.
Постпред США при ООН добавила, что смена режима — не единственный приоритет.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что смена режима президента Сирии Башара Асада остается одним из приоритетов американской администрации.
«Мы не видим мирную Сирию с Асадом», — сказала она в эфире телеканала CNN.
Это заявление было сделано после ракетного удара США по авиабазе сирийских
«Есть несколько приоритетов. Смещение Асада не является единственным», — пояснила она. К другим она отнесла разгром ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), устранение влияния Ирана в Сирии и политическое урегулирование.
Ранее постпред заявляла, что смещение Асада более не является приоритетной задачей политики США в Сирии. Тем не менее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон со своей стороны заявил, что основным приоритетом американской политики в отношении Сирии остается борьба против террористической группировки ИГИЛ.
«Мы рассматриваем в качестве главного приоритета победу над ИГИЛ», — заявил он в интервью телеканалу CBS.
Дипломат отметил, что после этого можно будет рассматривать вопрос о стабилизации обстановки в Сирии в целом.
«Если мы сможем обеспечить прекращение огня в зонах стабилизации в Сирии, тогда, я верю, можно будет создать условия для начала полезного политического процесса», — сказал Тиллерсон.