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09:49 (мск), источник: VLADNEWS

Чиновники Приморья: Гражданам выдают слишком много дров

Новые нормы вступят в силу к следующему отопительному сезону.

Рабочая группа комитета по продовольственной политике и природопользованию поддержала поправки в региональный закон «Об использовании лесов в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Заксобрания региона.

В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, представители прокуратуры, администрации края и органов местного самоуправления. На обсуждение рабочей группы был вынесен вопрос о внесении изменений, касающихся уменьшения нормативов заготовки гражданами древесины для отопления жилых домов.

С такой инициативой в краевой парламент обратилась Дума Дальнегорского городского округа. Напомним, что сейчас установлены следующие нормативы по обеспечению населения дровами: 20 кубометров в год на одно домохозяйство, в северных районах края — 30 кубометров. По мнению дальнегорских депутатов, для отопления достаточно 10, а в северных районах — 15 кубометров.

«На заседании рабочей группы был рассмотрен вопрос об изменении нормативов заготовки древесины, выделяемой гражданам на отопительный сезон. Мы планируем уменьшить их с 20 до 10 кубометров, а в северных районах с 30 до 15 кубометров. Большая часть глав муниципальных образований — 80% — поддерживают это предложение. Это позволит увеличить число граждан, которые смогут реализовать свое право на заготовку дров. Комитет подготовит данное изменение, и к следующему отопительному сезону оно будет действовать», — сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

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