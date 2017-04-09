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08:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинские военные медики прошли программу обучения НАТО

Украинские военные медики прошли программу обучения НАТО — это месседж украинцам, что Альянс продолжает поддерживать их.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом заявила заместитель секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время Киевского форума «Старые конфликты и новые динамики: стратегии для меняющегося мира».

«700 украинских военных медиков прошли курс подготовки по программе НАТО», — сказала она, добавив, что это определенный месседж украинцам, что Альянс продолжает поддерживать Украину в нелегкое время.

Как сообщалось ранее, заместитель генерального секретаря НАТО на форуме заявила, что украинские военные учат Альянс, как противостоять гибридной агрессии.

«Украинские военные учат Альянс как противостоять российской гибридной агрессии. На сегодня это вопрос номер один в Брюсселе», — сказала она.

На встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества Украины и НАТО, в частности, по имплементации Трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, а также в рамках платформы Украина — НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине.

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко и заместитель генерального секретаря НАТО на встрече обсудили вопрос реформирования ВСУ.

Во время встречи с секретарем Совета безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессии против Украины. Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформированию сектора безопасности и обороны нашей страны и его переходу на стандарты НАТО.

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