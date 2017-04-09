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09:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Уровень рождаемости в дальневосточных регионах удивил россиян

Как ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе минвостокразвития, в семи дальневосточных регионах уровень рождаемости превысил среднероссийские показатели​.

Источник: ДЕЙТА

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в ходе селекторного совещания с дальневосточными регионами сообщил, что уровень рождаемости (показатель суммарного коэффициента рождаемости) превысил среднероссийский уровень в семи дальневосточных регионах: Амурской и Сахалинской областях, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), на Камчатке и Чукотке.

По словам Качаева, эффективные меры поддержки семей сегодня предусмотрены лишь в Сахалинской области. При рождении второго ребенка регион предоставляет единовременно 1 млн рублей для первоначального взноса при приобретении жилья. Возможно получение льготной ипотеки. Это также единовременная выплата многодетным семьям, имеющим пять и более детей.

Качаев предложил регионам использовать лучшие практики для улучшения демографической ситуации.

«Достижение показателей рождаемости должны обеспечивать соответствующие мероприятия региональных планов. Снижение уровня рождаемости в 2016 году показало, что действующие меры недостаточны. Однако, сейчас в регионах, за редким исключением, нет дополнительных мер поддержки семей», — подчеркнул замглавы минвостокразвития России.

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