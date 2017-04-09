Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14События недели в фотографиях
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:29 (мск), источник: РИА Новости

В Южной Осетии начались выборы президента

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Все 77 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

Источник: РИА "Новости"

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все они выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Читайте также
Южная Осетия планирует провести референдум о присоединении к РФ в 2017 году

«Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время», — сказала Авлохова. За пределами страны по одному участку открыты в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе, а также один в Пригородном районе Северной Осетии. Закроются участки в 20.00 по местному времени.

Помимо выборов главы государства в Южной Осетии проходит референдум о переименовании республики в Государство Алания

Таким образом, каждый избиратель получает на руки два бюллетеня. У избирателей есть право голосовать против всех кандидатов на пост главы государства.

В наблюдении за выборами принимают участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей. Порог явки на выборах составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Комментарии
2
А Б
Весьма характерен, как видно из сообщения, состав наблюдателей на выборах в Южной Осетии. Наблюдатели от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, присутствуют на выборах с частично признанном субъекте, чей международно-правовой статус является спорным. Налицо конъюнктурный подход к процессу выборов и неприкрытая заинтересованность в них со стороны РФ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Gefestel
Цитата: "У избирателей есть право голосовать против всех кандидатов" . А у российских избирателей будет такое право(Против всех) ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Постпред США при ООН: смена режима в Сирии — один из приоритетов
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
Опубликован список госпитализированных после аварии на МЖД
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь