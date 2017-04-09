В Совфеде назвали саботажем заявление постпреда США о необходимости ухода Асада

«Мнение США прочитают в рядах как умеренной, так и вооруженной оппозиции. И какой смысл после этого ехать в Астану или в Женеву, спросят они?» — написал сенатор. По его словам, «американцы подают своими бомбардировками правительственных сирийских аэродромов наглядный пример того, как на самом деле, если отбросить условности, нужно вести себя».

Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook .

«Не говоря уже о террористических группировках, где далеко не все умеют читать, но воевать умеют абсолютно все», — добавил Косачев.

8 апреля Хейли в интервью CNN заявила, что не видит возможности политического урегулирования сирийского кризиса, пока на посту президента Арабской Республики находится Башар Асад.

Ранее в субботу Косачев выразил мнение, что США своим ударом по сирийской авиабазе поставили себя вне международных антитеррористических соглашений, совершив сразу два опасных акта. Во-первых, отметил он, это агрессия против суверенного государства, и во-вторых, очевидная поддержка террористов, которые, как сообщают, уже перешли в наступление на некоторых направлениях.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту опровергает.