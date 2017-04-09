Генпрокуратуры Беларуси и Китая подписали программу сотрудничества на 2018−2019 годы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратуры Беларуси и Китая утвердили программу сотрудничества на 2018−2019 годы. Подпись под документом поставили генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая Цао Цзяньмин, передает корреспондент БЕЛТА.
Программой предусмотрено проведение обучающих семинаров, рабочих встреч по обмену опытом в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, киберпреступностью и коррупцией.
Программа сотрудничества была подписана в ходе визита Верховой народной прокуратуры КНР в Беларусь.
Сотрудничество между прокуратурами обеих стран в последние годы динамично укрепляется. Этому способствовало заключение 16 июля 2013 года соглашения о сотрудничестве между Генпрокуратурой Беларуси и Верховной народной прокуратурой КНР.
Регулярно осуществляются взаимные визиты делегаций прокурорских работников, проводятся научно-практические конференции и обмен опытом в борьбе с преступностью, по защите законных интересов государств и граждан.