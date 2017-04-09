Восьмерым подозреваемым в покушении на Влада Плахотнюка сегодня предъявят обвинение

Основания представит Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Обвинители также будут требовать ареста подозреваемых.

Покушение на председателя Демпартии Влада Плахотнюка предотвратили совместными усилиями правоохранительные органы Молдовы и Украины. Восьмерых подозреваемых задержали в Кишинёве в пятницу. Еще девятерых взяли под стражу на Украине. По информации следствия, убить Влада Плахотнюка планировали либо в рабочем кабинете, либо в автомобиле. Заказчики обещали за это исполнителям 200 тысяч долларов. Имена подозреваемых не оглашаются. Большинство из них были судимы ранее. Фигурантам этого дела грозит до 20 лет лишения свободы.