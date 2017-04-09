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11:50 (мск), источник: Интерфакс

МИД России прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Российско-британский диалог Лондону необходим не менее, чем Москве, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя решение МИД Британии отменить визит в РФ министра Бориса Джонсона.

Источник: Reuters

«Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что министр Борис Джонсон принял решение не осуществлять визит в Москву 10 апреля, как было запланировано, под предлогом «фундаментального изменения ситуации в связи с событиями в Сирии». Судя по заявлениям Бориса Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно обсуждение с партнерами по «семерке» ситуации в Сирии и «российской поддержки режима Башара Асада», — говорится в комментарий Департамента информации и печати МИД России.

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«Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе», — отмечают на Смоленской площади.

Там напомнили, что в ходе визита Джонсона в Москву «имелось в виду провести обстоятельный и откровенный разговор по всему комплексу международных проблем, а также обсудить состояние российско-британских отношений, по сути загнанных британской стороной в тупик».

«Решение об отмене поездки Джонсона в Москву лишний раз подтверждает сомнения в наличии добавленной стоимости от разговора с британцами, которые по большинству актуальных проблем современности не имеют собственной позиции и реального влияния на ход международных дел, оставаясь “в тени” своих стратегических партнеров. Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», — говорится в комментарии МИД РФ.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отменяет визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

Комментарии
2
максим !!!
где ему встать ???сразу за Свазилендом и Намибией ?
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Оксана Поддубная
Теперь пусть в очередь встанет, балбес, когда его примут.
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