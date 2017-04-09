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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Выборы президента Южной Осетии состоялись, явка составила 52,79%

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила 52,79%, заявила журналистам глава ЦИК Белла Плиева.

«По данным на 14.00 мск явка составила по республике 52,79%. Могу сказать, что выборы по всей республике Южная Осетия состоялись», — сказала Плиева.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32736 избирателей.

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