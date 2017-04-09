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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому

Атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс, США стремились поднять боевой дух поддерживаемых ими террористических группировок, но не достигли своей цели. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с иранским лидером Хасаном Роухани, передает в воскресенье, 9 апреля, агентство SANA.

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Асад подтвердил, что сирийский народ и армия намерены искоренить терроризм в любой части сирийских территорий.

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Президент Ирана в свою очередь выразил «решительное осуждение возмутительной агрессии США», которая является грубым нарушением суверенитета Сирии и всех международных законов и конвенций. Роухани подчеркнул, что Иран поддерживает сирийское государство в войне с терроризмом, а также заявил, что считает необходимым усилить взаимодействие между Тегераном, Москвой и Дамаском, передает ТАСС.

По его мнению, ракетный удар США по сирийской авиабазе преследовал цель поднять моральный дух террористов, которые в последнее время терпят сокрушительные поражения как в Сирии, так и в Ираке. «Мы надеемся, что все свободолюбивые страны мира осудят эту агрессию. Уверены, что это нападение, ставшее очевидным нарушением всех международных норм, не скажется на межсирийском переговорном процессе и не окажет влияния ни на борьбу с терроризмом, ни на будущее Сирии», — отметил он.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.

Комментарии
3
Супер Культурный
Рухани заговорил о терроризме??? аятолла же под боком
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Оксана Поддубная
Сейчас появится моя любовь АБ и в стиле Зауглова напишет очередной набор избитых штампов. Ну что поделаешь...человек больше ни чего не умеет..((
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Сергей Зауглов
Бла-бла-бла! Чувствуется подчерк путинской пресс-службы! Видно там написали речь для Асада!
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