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16:49 (мск), источник: РИА Новости

США готовы к новым действиям в Сирии, чтобы остановить применение химоружия

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон после ракетных ударов готов к дополнительным действиям в Сирии, чтобы остановить якобы имеющее место применение химического оружия в этой стране.

Источник: РИА Новости

«Нашей целью было остановить продолжающееся применение химического оружия. Мы готовы сделать больше», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя ракетные удары США в Сирии. Его слова приводятся в официальном аккаунте телеканала в Twitter.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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