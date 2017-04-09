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17:35 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон надеется на конструктивные переговоры с Лавровым в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется, что переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву будут иметь конструктивный характер.

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«Надеюсь, что мы сможем провести конструктивные переговоры с российским правительством, с министром иностранных дел Лавровым, что Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC News.

Тиллерсон также подчеркнул, что во время визита в Москву намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.

«Это будет частью обсуждения, когда я прибуду в Москву на следующей неделе, — призыв к главе МИД Лаврову и российскому правительству о выполнении обязательств, которые оно приняло перед международным сообществом, когда согласилось быть гарантом уничтожения химического оружия. Почему Россия не смогла достичь этого, мне не ясно. Я вовсе не делаю вывод о соучастии (России в “химической атаке” в Идлибе — ред.), но очевидно, что они были нерезультативны и, возможно, сирийцы просто манипулировали ими», — добавил он.

Визит Тиллерсона в Москву запланирован на 11−12 апреля.

В 2013 году Дамаск согласился передать все свои запасы боевых отравляющих веществ под международный контроль для последующего уничтожения. Тремя годами позже Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации этих арсеналов.

На прошлой неделе сирийская оппозиция сообщила о многочисленных жертвах химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и обвинила в случившемся правительственные войска. Несмотря на опровержения со стороны Дамаска и призывы России провести расследование трагедии, корабли ВМС США в ночь на пятницу выпустили десятки крылатых ракет по аэродрому Шайрат, с которого якобы был нанесен неконвенциональный удар.

Комментарии
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К сожалению, есть все основания полагать, что надежды Тиллерсона могут оказаться напрасными. Как это ранее часто было после переговоров его предшественника Керри с Лавровым, последний после их окончания выйдет к прессе и скажет, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, однако по ряду из них понимания найти не удалось. Примерно это Лавров уже говорил несколько раз.
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Сергей Зауглов
Для стабилизации в Сирии необходим, в первую очередь, вывод российских войск. А Асад пусть собирает вещи и смывается в Тегеран.
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Оксана Поддубная
Под словами "надеется на конструктивные переговоры", вероятно, следует понимать, что Лавров не скажет ему - девил, млядь..(
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