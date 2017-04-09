Тиллерсон надеется на конструктивные переговоры с Лавровым в Москве

«Надеюсь, что мы сможем провести конструктивные переговоры с российским правительством, с министром иностранных дел Лавровым, что Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC News.

Тиллерсон также подчеркнул, что во время визита в Москву намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.

Тиллерсон также подчеркнул, что во время визита в Москву намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.

«Это будет частью обсуждения, когда я прибуду в Москву на следующей неделе, — призыв к главе МИД Лаврову и российскому правительству о выполнении обязательств, которые оно приняло перед международным сообществом, когда согласилось быть гарантом уничтожения химического оружия. Почему Россия не смогла достичь этого, мне не ясно. Я вовсе не делаю вывод о соучастии (России в “химической атаке” в Идлибе — ред.), но очевидно, что они были нерезультативны и, возможно, сирийцы просто манипулировали ими», — добавил он.

Визит Тиллерсона в Москву запланирован на 11−12 апреля .

В 2013 году Дамаск согласился передать все свои запасы боевых отравляющих веществ под международный контроль для последующего уничтожения. Тремя годами позже Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации этих арсеналов.