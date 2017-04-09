Полторак отправит спецкомиссию на полигон в Чугуев
Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что на Чугуевский полигон направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий.
Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что на Чугуевский полигон направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий.
На Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54 бригады ВСУ, будет направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Об этом 9 апреля сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак, сообщает «Украинская правда».
По словам министра, ответственным должностным лицам дано указание в кратчайшие сроки устранить все недостатки.
«Будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявил глава МОУ.
Кроме того Полторак сообщил, что дал поручение ответственным должностным лицам выяснить обстоятельства относительно несвоевременных денежных выплат в отдельных подразделениях 72 бригады ВСУ и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.
Ранее в сети появились фото палатки с полигона у Чугуева, в котором размещены умывальники без кранов. Фото разместил волонтер Юрий Мисягин и отметил, что трубы к умывальникам подвели, вода есть, но кранов нет. По его словам, уже приобретено 20 кранов, которые должны установить военные.