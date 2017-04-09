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18:46 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Полторак отправит спецкомиссию на полигон в Чугуев

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что на Чугуевский полигон направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий.

Источник: Telegraf.com.ua

На Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54 бригады ВСУ, будет направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы. Об этом 9 апреля сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак, сообщает «Украинская правда».

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По словам министра, ответственным должностным лицам дано указание в кратчайшие сроки устранить все недостатки.

«Будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявил глава МОУ.

Кроме того Полторак сообщил, что дал поручение ответственным должностным лицам выяснить обстоятельства относительно несвоевременных денежных выплат в отдельных подразделениях 72 бригады ВСУ и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

Ранее в сети появились фото палатки с полигона у Чугуева, в котором размещены умывальники без кранов. Фото разместил волонтер Юрий Мисягин и отметил, что трубы к умывальникам подвели, вода есть, но кранов нет. По его словам, уже приобретено 20 кранов, которые должны установить военные.

Комментарии
1
Александр
Полторак Вроде свой от народа Научись говорить обо всем правду Ты же умнее всех этих братьев Ведь все и всех народ вспомнит года через два Не попади под эту мясорубку Мы тебя любим и уважаем за твою честность
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