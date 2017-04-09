Правящая партия Армении составила абсолютное большинство в парламенте

Как сообщил на внеочередном заседании ЦИК Армении глава комиссии Тигран Мукучян, по итогам выборов в парламент Республиканская партия получает 58 мандатов, оппозиционный блок «Царукян» — 31 мандата, оппозиционный блок «Елк» — девять мандатов, партия «Дашнакцутюн» — семь мандатов.

Мукучян также отметил, что в составе Республиканской партии в парламент Армении прошли трое представителей нацменьшинств — езид, ассириец и курд, в составе блока «Царукян» — один представитель нацменьшинств — русский.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов.