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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Правящая партия Армении составила абсолютное большинство в парламенте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Правящая Республиканская партия Армении составила абсолютное большинство в новом парламенте.

Как сообщил на внеочередном заседании ЦИК Армении глава комиссии Тигран Мукучян, по итогам выборов в парламент Республиканская партия получает 58 мандатов, оппозиционный блок «Царукян» — 31 мандата, оппозиционный блок «Елк» — девять мандатов, партия «Дашнакцутюн» — семь мандатов.

Мукучян также отметил, что в составе Республиканской партии в парламент Армении прошли трое представителей нацменьшинств — езид, ассириец и курд, в составе блока «Царукян» — один представитель нацменьшинств — русский.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов.

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