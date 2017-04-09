Эрдоган заявил, что Европа ответит за «несправедливое отношение» к Турции

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституции, на котором гражданам Турции предстоит проголосовать за переход к президентской форме правления.

Ранее Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

«Ожидаю от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки (на референдум). Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — заявил президент Турции, выступая на митинге в Измире. Его цитирует агентство Anadolu.

Глава государства пообещал, что вопрос вступления Турции в ЕС будет вновь актуализирован после конституционного референдума.