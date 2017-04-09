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19:21 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган заявил, что Европа ответит за «несправедливое отношение» к Турции

АНКАРА, 9 апр— РИА Новости. Страны Европы ответят за несправедливое, по его мнению, отношение к Турции после конституционного референдума 16 апреля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2017

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституции, на котором гражданам Турции предстоит проголосовать за переход к президентской форме правления.

Ранее Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

«Ожидаю от граждан Турции, проживающих в европейских странах, высокой явки (на референдум). Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — заявил президент Турции, выступая на митинге в Измире. Его цитирует агентство Anadolu.

Глава государства пообещал, что вопрос вступления Турции в ЕС будет вновь актуализирован после конституционного референдума.

Комментарии
3
Ярослав Цимбалюк
Поменяй зрдогана на вову и не поймешь про какую страну говориться
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хороший
Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе. Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу», — заявил президент Турции.Прямо угрожая наверное терактами? Или чем? кто знает? дайте ответ
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Супер Справедливость
А вот это уже довольно таки серьезное заявление.... И опять рЭферендум...
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