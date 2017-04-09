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19:36 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон: США не собираются свергать руководство КНДР

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в показанном сегодня интервью телеканалу ABC.

Источник: AP 2017

«У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель, — отметил он. — Совершенно ясно, что наша цель — денуклеаризация Корейского полуострова».

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По словам Тиллерсона, на прошедшем американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин «выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы».

«Он (Си Цзиньпин) хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в этом (ядерном) оружии», — рассказал госсекретарь, отметив, что Вашингтон ожидает от Пекина в связи с этим дальнейших действий. Прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа и китайского лидера он назвал «очень открытыми и очень искренними».

Тиллерсон вновь подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР «вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность». «Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения», — заключил он.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6−7 апреля. Его переговоры с Трампом проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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