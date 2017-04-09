Тиллерсон: США не собираются свергать руководство КНДР

«У нас нет намерений менять режим в Северной Корее, это не наша цель, — отметил он. — Совершенно ясно, что наша цель — денуклеаризация Корейского полуострова».

Брак без любви, но по расчету: Трамп и Си Цзиньпин провели первую встречу

По словам Тиллерсона, на прошедшем американо-китайском саммите председатель КНР Си Цзиньпин «выразил согласие с тем, что ситуация достигла новой степени серьезности и угрозы».

«Он (Си Цзиньпин) хотел бы оказать поддержку в попытке повлиять на Пхеньян с целью изменить его отношение к потребности в этом (ядерном) оружии», — рассказал госсекретарь, отметив, что Вашингтон ожидает от Пекина в связи с этим дальнейших действий. Прошедшие переговоры президента США Дональда Трампа и китайского лидера он назвал «очень открытыми и очень искренними».

Тиллерсон вновь подчеркнул, что ракетно-ядерная программа КНДР «вызывает у США серьезнейшую обеспокоенность». «Мы совершенно ясно дали понять режиму в Пхеньяне, что хотим ее прекращения», — заключил он.