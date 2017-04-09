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20:03 (мск), источник: РИА Новости

Меланшон впервые обгоняет Фийона в первом туре выборов во Франции

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон впервые обгоняет экс-премьера страны Франсуа Фийона и занимает третье место в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на опрос для издания Figaro.

Источник: РИА Новости

Согласно этим данным, первую строчку рейтинга делят бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За каждого из них избиратели готовы отдать по 24% голосов.

На второй строчке разместился Меланшон с результатом в 18% голосов, следом идет Фийон с 17%. За экс-министра образования страны Бенуа Амона отдали голоса 9% респондентов.

Опрос проводился с 5 по 7 апреля. Участие в нем приняли 1515 французов в возрасте от 18 лет из числа внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Комментарии
1
Малыш
А в конце, все равно Путин победит у него 89%.
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