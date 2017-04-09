Меланшон впервые обгоняет Фийона в первом туре выборов во Франции
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лидер «Непокорившейся Франции»
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лидер «Непокорившейся Франции»
Согласно этим данным, первую строчку рейтинга делят бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За каждого из них избиратели готовы отдать по 24% голосов.
На второй строчке разместился Меланшон с результатом в 18% голосов, следом идет Фийон с 17%. За
Опрос проводился с 5 по 7 апреля. Участие в нем приняли 1515 французов в возрасте от 18 лет из числа внесенных в списки избирателей.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.