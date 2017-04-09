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20:30 (мск), источник: ТАСС

На выборах президента Южной Осетии завершилось голосование

ЦХИНВАЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Голосование завершилось на выборах президента Южной Осетии и референдуме по переименованию республики в Государство Алания в 20:00 местного времени (совпадает с московским — прим. ТАСС). Начался подсчет голосов, который будет вестись вручную. Первые итоги выборов и референдума будут озвучены ближе к полуночи.

Граждане Южной Осетии могли проголосовать за одного из трех кандидатов: действующего президента Леонида Тибилова, спикера парламента Анатолия Бибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева, а также на референдуме по вопросу переименования республики, на 77 участках. Из них 72 были открыты на территории республики, еще пять — за ее пределами: в зданиях посольств в Москве и в Сухуме (Абхазия), два — в столице Северной Осетии Владикавказе, один в Пригородном районе Северной Осетии, где ЦИК образовал дополнительный участок.

В Абхазии, как сообщили ТАСС ранее в ЦИК Южной Осетии, из-за нехватки бюллетеней голосование завершилось около 15:00 (время совпадает с московским), после чего были вскрыты урны и подсчитаны голоса с разрешения ЦИК, согласия наблюдателей и всех заинтересованных сторон. Сам участок закрылся в 20:00, как и положено по закону.

Без серьезных нарушений

Выборы в Южной Осетии прошли без существенных нарушений, отмечали практически все официальные лица, а также зарубежные наблюдатели.

«Нарушений на избирательных участках нет. Есть незначительные нарушения, которые существенного значения для проведения выборов не имели, они были разрешены на местах. Те заявления, которые поступали на избирательные участки, рассматривались вовремя. Это в первую очередь говорит о высокой и хорошей подготовке к выборам», — сказал журналистам генпрокурор республики Урузмаг Джагаев.

Глава МВД Южной Осетии Ахсар Лавоев сообщил ранее ТАСС, что было выявлено несколько случаев агитации за пределами участков, однако они были своевременно пресечены.

ЦИК также не выявил нарушений, жалоб в ведомство не поступало.

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