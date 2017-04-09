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22:18 (мск), источник: ТАСС

Госсекретарь и постпред США в ООН выступили с различными взглядами на будущее Асада

The Washington Post пишет, что заявления Рэкса Тиллерсона и Никки Хейли показывают «уровень, на котором остаются вопросы о природе американской политики в отношении Сирии» после ракетных ударов США.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступили во время воскресных интервью американским телеканалам с различными взглядами на будущее президента Сирии Башара Асада.

Так, Хейли в интервью телеканалу CNN рассказала, что Соединенные Штаты не видят мирного политического урегулирования сирийского конфликта, пока Асад остается у власти.

«Мы не видим мирную Сирию с Асадом», — сказала Хейли, назвав целью политики США в арабской республике «поражение ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство”)», которое приведет к «миру и стабильности в этом регионе». «Это приведет также и к избавлению от иранского влияния, которое, как мы думаем, вызывает так много разногласий и серьезных проблем», — полагает постпред США. «И затем мы должны убедиться, что есть лидер, который защитит свой народ, и очевидно, что это не Асад», — считает она.

Однако Тиллерсон в интервью телеканалу ABC заявил, что сирийский народ должен в конечном счете решать судьбу Асада.

Он указал на поражение ИГ, как на главный приоритет администрации США в Сирии и говорил о предпочтениях Соединенных Штатов в отношении будущего сирийского лидера. «Наш главный приоритет — поражение ИГ, — пояснил он. — Как только мы завершим битву против ИГ, и пока все идет хорошо, тогда мы надеемся обратить свое внимание на соглашения по прекращению огня между оппозиционными силами и режимом (Асада)».

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«В этой связи мы надеемся, что сможем работать с Россией и использовать ее влияние для создания зон стабильности по всей территории Сирии и условий для политического процесса в Женеве, в который мы сможем привлечь все стороны (конфликта). И именно благодаря этому политическому процессу мы верим, что сирийский народ сможет решить судьбу Башара Асада», — считает шеф американской дипломатии.

По мнению издания The Washington Post, заявления Тиллерсона и Хейли «указывают на уровень, на котором остаются вопросы о природе американской политики в отношении Сирии» после того, как президент США Дональд Трамп 6 апреля приказал ВС США запустить 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Комментарии
12
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
С вербным воскресеньем,православные!
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Сергей Зауглов
Для чего так цепляться за власть, когда тебя ненавидит большая часть населения!? Уехал бы в Тегеран и жил бы там спокойно и безбедно!
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Иван Фокин
Не думал, что mail.ru будет давать дешевые новостные заглавия.
Хочу отметить, что фразы госсекретаря и постпреда США в ООН не отрицают друг друга ни в коей мере.
То, что народ Сирии должен решать судьбу Асада, вовсе не противоречит позиции США, что Асад должен уйти. Тут вопрос не цели, а механизмов ее достижения.
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