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00:42 (мск), источник: РБК

Российские самолеты проведут наблюдательные полеты над США и Канадой

Российские инспекторы на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 выполнят полеты над США и Канадой в рамках международного Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

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Наблюдательный полет над США российские летчики выполнят с 10 по 15 апреля с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность полета составит 4900 км. Затем, с 18 по 22 апреля, инспекторы с аэродрома открытого неба Икулуит выполнят наблюдательный полет над Канадой. Максимальная дальность второго полета составит 6150 км.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты России над территориями государств-участников ДОН в 2017 году.

Над территорией России наблюдательный полет выполнит совместная миссия США и Чехии. Американские и чешские инспекторы пролетят над Россией на самолете наблюдения ОС-135Б с 10 по 14 апреля, сообщил Рыжков.

Наблюдательные полеты в рамках ДОН выполняются в целях содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников. Участниками договора по открытому небу являются 33 страны.

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