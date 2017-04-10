Российские самолеты проведут наблюдательные полеты над США и Канадой

Наблюдательный полет над США российские летчики выполнят с 10 по 15 апреля с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность полета составит 4900 км. Затем, с 18 по 22 апреля, инспекторы с аэродрома открытого неба Икулуит выполнят наблюдательный полет над Канадой. Максимальная дальность второго полета составит 6150 км.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты России над территориями государств-участников ДОН в 2017 году.

Над территорией России наблюдательный полет выполнит совместная миссия США и Чехии. Американские и чешские инспекторы пролетят над Россией на самолете наблюдения ОС-135Б с 10 по 14 апреля, сообщил Рыжков.