Тиллерсон: Россия не смогла предотвратить химатаку в Сирии

Как сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-би-эс, Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства. Поэтому, по мнению госсекретаря США, вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России.

Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Со слов Тиллерсона, не так важно, «была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило» — в любом случае, российская сторона «не выполнила свои обязательства перед международным сообществом».

Тем не менее, как сказал Тиллерсон, у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия каким-то образом знала о готовящейся химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб или принимала в ней участие.

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Активисты от оппозиции утверждали, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

Франция, Британия и США считают Дамаск виновником газовой атаки.