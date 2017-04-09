Тиллерсон: Россия не смогла предотвратить химатаку в Сирии
Вина за то, что в Сирии в очередной раз было применено химическое оружие, лежит именно на России, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Вина за то, что в Сирии в очередной раз было применено химическое оружие, лежит именно на России, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Как сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала
Со слов Тиллерсона, не так важно, «была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило» — в любом случае, российская сторона «не выполнила свои обязательства перед международным сообществом».
Тем не менее, как сказал Тиллерсон, у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия
Утром 4 апреля город
Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на
Активисты от оппозиции утверждали, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.
Франция, Британия и США считают Дамаск виновником газовой атаки.
Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.
Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.
В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе
У Рекса Тиллерсона на 12 апреля запланирован визит в Москву, в ходе которого он должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Кто-то под кем-то должен прогнутся, вопрос: кто это будет?