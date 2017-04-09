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01:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Тиллерсон: Россия не смогла предотвратить химатаку в Сирии

Вина за то, что в Сирии в очередной раз было применено химическое оружие, лежит именно на России, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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9
фотографий
9
фотографий

Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-би-эс, Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства. Поэтому, по мнению госсекретаря США, вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России.

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Со слов Тиллерсона, не так важно, «была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило» — в любом случае, российская сторона «не выполнила свои обязательства перед международным сообществом».

Тем не менее, как сказал Тиллерсон, у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия каким-то образом знала о готовящейся химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб или принимала в ней участие.

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке.

Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Активисты от оппозиции утверждали, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

Франция, Британия и США считают Дамаск виновником газовой атаки.

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Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

У Рекса Тиллерсона на 12 апреля запланирован визит в Москву, в ходе которого он должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Александр Михайлов
Тупые!!!! Есть в русском языке хорошая пословица- хоть писай в глаза, все божья роса... Сами организовали, навели на склады ИГ, а теперь слюной брызжут.
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Yrsu_zala
Рано или поздно, развязка в отношениях России с Америкосами наступит...
Кто-то под кем-то должен прогнутся, вопрос: кто это будет?
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