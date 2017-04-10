Водителей вписывают в круг

Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10−20 км/ч.
По итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, рассказал «Ъ» представитель господина Шувалова.
Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве).
По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.
«Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения, — пояснил “Ъ” представитель Игоря Шувалова.— Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей».
«В Европе это правило введено, чтобы движение на круге не запиралось. Более того, ГИБДД уже пыталась закрепить норму (с подобной идеей в 2006 году выступал экс-глава ГИБДД России Виктор Кирьянов.— “Ъ”), — отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Но в итоге в крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию».
Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения».
По словам господина Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10−20 км/ч. «Юридически в разных городах мира такие зоны есть, а фактически — в Москве на Большой Дмитровке, — пояснил он “Ъ”.— В ПДД это надо закрепить, чтобы подобные улицы получили дальнейшее развитие. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе — люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы». «Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан», — отметил представитель Игоря Шувалова.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева поддержала идею ввести приоритет на круговом движении. «При этом для адаптации водителей необходимо по возможности дублировать новое правило дорожными знаками», — говорит она.
Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила: на круговых перекрестках обычно происходит два типа аварий — водители врезаются друг в друга, забывая, кто главный на перекрестке, либо автомобили сталкиваются бамперами на небольшой скорости в ожидании заезда на круг. «Правило “на круге — главный” по факту уже давно действует, только реализовано оно с помощью знаков, — отмечает она, — поэтому вряд ли поправки к ПДД создадут дополнительную путаницу». Что касается идеи ввести «зону успокоенного движения», то, по мнению Татьяны Шутылевой, российские водители к этому нововведению еще не готовы. «Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать».
Иван Буранов