Водителей вписывают в круг

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Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10−20 км/ч. По итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, рассказал «Ъ» представитель господина Шувалова.



Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает — действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве).

По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.



«Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения, — пояснил “Ъ” представитель Игоря Шувалова.— Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей».



«В Европе это правило введено, чтобы движение на круге не запиралось. Более того, ГИБДД уже пыталась закрепить норму (с подобной идеей в 2006 году выступал экс-глава ГИБДД России Виктор Кирьянов.— “Ъ”), — отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Но в итоге в крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию».

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения».

По словам господина Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10−20 км/ч. «Юридически в разных городах мира такие зоны есть, а фактически — в Москве на Большой Дмитровке, — пояснил он “Ъ”.— В ПДД это надо закрепить, чтобы подобные улицы получили дальнейшее развитие. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе — люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы». «Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан», — отметил представитель Игоря Шувалова.

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