Кандидат в президенты Южной Осетии Бибилов заявил о своей «абсолютной победе»

«У нас на руках все протоколы, по данным нашего штаба наша абсолютная победа составляет 54,9 процентов. Второго тура не будет, потому что 54,9 процентов проголосовали за Анатолия Бибилова», — сказал А. Бибилов «Интерфаксу».

Он поблагодарил граждан за большую активность.

По данным ЦИК, после обработки 35% данных спикер Бибилов набирает 48,7% голосов, действующий президент Леонид Тибилов — 26,5% и сотрудник КГБ Алан Гаглоев — 19,1%. Против всех проголосовали 5,7% избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс 1 голос.