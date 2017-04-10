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07:56 (мск), источник: Интерфакс

Кандидат в президенты Южной Осетии Бибилов заявил о своей «абсолютной победе»

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов, по подсчетам его штаба, набирает 54,9 процента голосов избирателей.

Источник: РИА "Новости"

Сторонники А. Бибилова перед зданием правительства отмечают победу своего лидера.

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«У нас на руках все протоколы, по данным нашего штаба наша абсолютная победа составляет 54,9 процентов. Второго тура не будет, потому что 54,9 процентов проголосовали за Анатолия Бибилова», — сказал А. Бибилов «Интерфаксу».

Он поблагодарил граждан за большую активность.

По данным ЦИК, после обработки 35% данных спикер Бибилов набирает 48,7% голосов, действующий президент Леонид Тибилов — 26,5% и сотрудник КГБ Алан Гаглоев — 19,1%. Против всех проголосовали 5,7% избирателей. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс 1 голос.

Комментарии
1
Иван Петров
Поразительная скромность.
Ещё результаты не объявлены, а он уже празднует.
Очень свойственно для тех народностей.
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