ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии

Мы как Европейский союз в единстве 28 государств-членов ЕС сочли понятными намерения наших американских друзей, но теперь настал момент дать еще более значительный толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве.

По ее словам, ясно, что конфликт в Сирии должен решаться «путем межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве». Могерини считает, что необходимо «политическое решение, чтобы положить конец сирийскому конфликту», а также «заслуживающий доверия политический переходный период».

«Я говорю это после того, как громко и ясно объявила в начале прошедшей недели наш твердый ответ на использование химического оружия. Для нас это преступление против человечности, это военное преступление, и мы думаем, что виновные, выявленные соответствующими механизмами системы Объединенных Наций, должны понести ответственность за это нарушение международного права», — заявила в алжирской столице глава европейской дипломатии в своих ответах на вопросы, текст которых Европейская внешнеполитическая служба распространила вечером в воскресенье в Брюсселе.