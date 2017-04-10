Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
Во время удара США на сирийской базе находились военные России
Мнение: как Россия ответит на теракт
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ об ответе РФ на удар США по Сирии: Сил мало
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
03:18 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже

Глава города поздравил жителей с открытием музея современного искусства.

Источник: VLADNEWS

На минувшей неделе во Владивостоке состоялось открытие Центра современного искусства «Артэтаж». С этим знаменательным событием для города жителей Владивостока поздравил Игорь Пушкарев, сообщает РИА VladNews.

— Во Владивостоке открылся Центр современного искусства «Артэтаж». Я всегда хотел, чтобы в нашем городе появился музей современного искусства, поэтому приложил все усилия для его создания. Отдельно хочу поблагодарить Александра Городнего за саму идею и вклад своей коллекции в развитие этого проекта, — написал Игорь Пушкарев.

Глава Владивостока добавил, что расстроен, так как ему не удалось лично присутствовать на открытии. Отметим, что открытие «Артэтажа» — значимое событие для приморской столицы, с чем Игорь Пушкарев и поздравил местных жителей.

— Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже. Мысленно с вами, уважаемые друзья! — добавил Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности главы Владивостока. Адвокат мэра приморской столицы Александр Высоцкий отметил, что по факту ничего не меняется, так как Игорь Сергеевич вот уже 9 месяцев находится под арестом и не выполняет обязанностей главы города. Защита обжалует это решение.

Напомним, 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО № 1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Школьники Владивостока приняли участие в эко-уроках администрации города
Тиллерсон и Хейли выступили с разными взглядами на будущее Асада
Белоруссия рассчитывает получить от России около $1 млрд
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
В столице Швеции прошла акция памяти жертв теракта
Близ Ванкувера погибли люди из-за обрушения снежного карниза
ЦСКА потерял очки в матче с «Краснодаром»
В Египте ввели чрезвычайное положение
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь