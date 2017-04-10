Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Государство Алания станет вторым наименованием республики.
Государство Алания станет вторым наименованием республики.
Более 78% избирателей одобрили переименование республики Южная Осетия в государство Алания, которое станет равнозначным названием страны.
Об этом свидетельствуют данные
«За — 78,2%, против — 21,8%», — цитирует ТАСС главу комиссии Беллу Плиеву.
Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум о переименовании республики.
Выборы и референдум признали состоявшимися.