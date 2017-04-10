Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии

Кандидат в президенты Южной Осетии Бибилов заявил о своей «абсолютной победе»

Более 78% избирателей одобрили переименование республики Южная Осетия в государство Алания, которое станет равнозначным названием страны.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов и ЦИК республики.

«За — 78,2%, против — 21,8%», — цитирует ТАСС главу комиссии Беллу Плиеву.

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум о переименовании республики.

Выборы и референдум признали состоявшимися.