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09:38 (мск), источник: Известия.Ру

Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии

Государство Алания станет вторым наименованием республики.

Источник: РИА "Новости"
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Более 78% избирателей одобрили переименование республики Южная Осетия в государство Алания, которое станет равнозначным названием страны.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов и ЦИК республики.

«За — 78,2%, против — 21,8%», — цитирует ТАСС главу комиссии Беллу Плиеву.

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум о переименовании республики.

Выборы и референдум признали состоявшимися.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
А с Северной почему не объединяются ? Что-то мутно ...ведь вроде б один народ ...
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darkking
И здесь ребрэндинг лютует! :-( Сути не меняет.
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