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04:47 (мск), источник: РБК

Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн заявил, что администрация президента США Дональда Трампа «отчасти виновна» в том, что сирийские правительственные войска применили химоружие против мирного населения. Об этом сообщает CBSNews.

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По мнению Маккейна, на решение президента Сирии Башара Асада могло повлиять заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное за несколько дней до химатаки. Тогда он заявил, что отстранение президента Сирии Башара Асада от власти больше не приоритетная цель для Вашингтона.

В то же время Маккейн заявил, что считает ракетный удар по Сирии «отличным первым шагом» и «разворотом [политики] за последние восемь лет». «Жизненно важно, чтобы мы разработали стратегию, воплотили ее в жизнь и принесли мир в регион», — сказал Маккейн.

Ранее, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Аш-Шайрат в провинции Хомс против сил Асада. Трамп подчеркнул, что именно с этой авиабазы взлетали самолеты, сбросившие бомбы с отравляющим веществом на город Хан-Шейхун.

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