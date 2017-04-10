Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом

По мнению Маккейна, на решение президента Сирии Башара Асада могло повлиять заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанное за несколько дней до химатаки. Тогда он заявил, что отстранение президента Сирии Башара Асада от власти больше не приоритетная цель для Вашингтона.

В то же время Маккейн заявил, что считает ракетный удар по Сирии «отличным первым шагом» и «разворотом [политики] за последние восемь лет». «Жизненно важно, чтобы мы разработали стратегию, воплотили ее в жизнь и принесли мир в регион», — сказал Маккейн.