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04:59 (мск), источник: Интерфакс

Великобритания предложит новые санкции против России на саммите G7

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб, сообщила газета The Times. .

Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран “очень жестких санкций в виде наказания” за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории… Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия.
Газета The Times

Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

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Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучат и в Вашингтоне. Так, сенатор Берни Сандерс — однопартиец и оппонент Хиллари Клинтон в президентской гонке — считает, что ужесточение санкционного режима может вынудить Москву активизировать усилия по политическому решению сирийской проблемы и отказаться от поддержки Б. Асада.

В эфире телеканала NBC сенатор заявил, что ужесточение санкций сделает Россию более уступчивой на переговорах по сирийскому урегулированию, которое должно осуществляться только политическими средствами.

По его мнению, односторонние действия и военная интервенция в Сирии сделают конфликт затяжным, а также являются крайне дорогостоящими мероприятиями.

Комментарии
9
Владимир Пацак
Ввели-бы санкции против российских владельцев недвижимости в Британии, и учащихся там детишек этих самых владельцев? Англо-саксы, бросовая нация и судьба её уже предрешена!
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Владимир Пацак
Лучше бы написали новость о том, как в Гагаринске мёртвая женщина Сутки ждала приёма у кабинета невролога?
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Евгений Краснов
Вводите вводите, санкции обернутся против вас самих.
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