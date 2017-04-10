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05:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Оппозиционер из Ангарска Леонид Развозжаев вышел на свободу

Дело по обвинению Развозжаева в оговоре следователя было прекращено на прошлой неделе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Активиста «Левого фронта» из Ангарска, участника акции на Болотной площади Леонида Развозжаева выпустили из колонии в Красноярске. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Вячеслав Иванец. Он отметил, что на прошлой неделе пришло постановление о прекращении дела по обвинению Леонида Развозжаева в оговоре следователя Плешивцева. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в середине марта 2015 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении Развозжаева и второго фигуранта дела Сергея Удальцова, в соответствии с которым обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Рядовые участники беспорядков ранее получили сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы, а один проходит принудительное психиатрическое лечение, пишет РАПСИ.

Мосгорсуд летом прошлого года установил, что Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов не только организовали беспорядки на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, но и планировали провести аналогичные акции в других регионах России.

Леонид Развозжаев уже сидел в СИЗО Иркутской области. Его этапировали из Москвы в Иркутск в январе 2013 года. У оппозиционера в Ангарске до сих пор проживают родители и брат.

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