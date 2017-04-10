РСПП предупредил о повышении уровня инфляции из-за «закона Яровой»

Проект постановления министерства связи и массовых коммуникаций по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 трлн руб. Это следует из заключения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта».
По оценкам предпринимателей, с 2019 года в рамках закона крупным операторам связи придется хранить по 20 эксабайт информации, что приведет к подорожанию услуг связи и повысит уровень инфляции в стране на 1−2 п.п. Увеличение стоимости услуг может стать единственной возможностью пополнить бюджет компаний для реализации «закона Яровой», считают в РСПП. Ассоциация «Ростелесеть» в сводке предложений по проекту уточнила, что повышение цен на услуги может произойти в два-три раза для общей компенсации затрат компании и обеспечения заемных средств.
Издание указывает, что предложенные Минкомсвязи объемы хранения информации сложны для фактической реализации, они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загруженными не более чем на 70%.
«Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — пояснил изданию представитель «МегаФона».
Собеседник в МТС подтвердил, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам в рамках реализации закона. В «Ростелекоме» считают, что для оценки затрат необходимо больше данных. «Вымпелком», в свою очередь, не прокомментировал прогнозы РСПП.
Свое заключение комиссия РСПП направила в Минэкономразвития. Представитель ведомства Елена Лашкина в комментарии изданию отметила, что оценка регулирующего воздействия постановления Минкомсвязи будет готова во второй половине апреля.
Речь идет о проекте Минкомсвязи, который был опубликован в середине марта. Он уточняет порядок, сроки и объемы хранения операторами связи данных о звонках и переписках россиян. В частности, он устанавливает максимальный срок хранения голосовых и текстовых сообщений — шесть месяцев, — а также максимально допустимые объемы хранения — 2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи.
Увеличение затрат операторов до 10 трлн руб. ранее прогнозировал генеральный директор разработчика систем хранения данных АРСИЭНТЕК Денис Нештун.
В разговоре с «Коммерсантом» он отметил, что эта цена может быть снижена при условии пересмотра некоторых утвержденных требований. Официально власти оценивают затраты операторов на реализацию антитеррористического пакета поправок главы комитета Госдумы по безопасности депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в 5 трлн руб.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2016 года. Он обязывает интернет-компании и операторов связи с 1 июля 2018 года хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. При этом само содержание сообщений, включая текстовую, голосовую информацию и видео, и те и другие компании должны будут хранить до шести месяцев.