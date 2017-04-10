РСПП предупредил о повышении уровня инфляции из-за «закона Яровой»

Проект постановления министерства связи и массовых коммуникаций по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 трлн руб. Это следует из заключения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

«Закон Яровой» может обязать абонентов назвать всех возможных пользователей их гаджетов и ноутбуков

По оценкам предпринимателей, с 2019 года в рамках закона крупным операторам связи придется хранить по 20 эксабайт информации, что приведет к подорожанию услуг связи и повысит уровень инфляции в стране на 1−2 п.п. Увеличение стоимости услуг может стать единственной возможностью пополнить бюджет компаний для реализации «закона Яровой», считают в РСПП. Ассоциация «Ростелесеть» в сводке предложений по проекту уточнила, что повышение цен на услуги может произойти в два-три раза для общей компенсации затрат компании и обеспечения заемных средств.

Издание указывает, что предложенные Минкомсвязи объемы хранения информации сложны для фактической реализации, они будут обладать избыточной мощностью и окажутся загруженными не более чем на 70%.

«Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — пояснил изданию представитель «МегаФона».

Собеседник в МТС подтвердил, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам в рамках реализации закона. В «Ростелекоме» считают, что для оценки затрат необходимо больше данных. «Вымпелком», в свою очередь, не прокомментировал прогнозы РСПП.