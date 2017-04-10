На КЭФ-2017 обсудят перспективы российской экономики на ближайшие 8 лет

В Москве прошла совместная пресс-конференция, в которой приняли участие также губернатор края Виктор Толоконский и министр экономического развития России Максим Орешкин.



В этом году КЭФ посвящён российской экономике: повестка 2017−2025. Аркадий Дворкович в очередной раз отметил, что Красноярский форум не утратил своей актуальности. Губернатор Виктор Толоконский добавил, что польза форума для края очевидна — благодаря КЭФ только за 15−16 годы доходы в бюджет увеличились на 40 миллиардов рублей. В этом году ожидается 5 тысяч участников, аккредитованы 350 представителей СМИ, более 20 стран отправляют свои делегации. На сегодняшний день это самая крупная площадка в России для обсуждения экономической, социальной и инвестиционной политики.









