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07:26 (мск), источник: РИА Новости

Власти Пекина обещают вознаграждение за информацию об иностранных шпионах

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Пекина объявили о новой программе денежного вознаграждения гражданам до 500 тысяч юаней (72,4 тысячи долларов) за предоставление информации о шпионах и деятельности иностранных разведслужб, следует из соответствующего постановления управления государственной безопасности Пекина, распространённого китайскими СМИ.

Источник: AP 2017

В понедельник утром управление опубликовало «Программу поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности», Согласно документу, граждане, которые предоставили крайне важную информацию, способствующую предотвращению и пресечению шпионской деятельности в стране, могут получить максимальное денежное вознаграждение в 500 тысяч юаней.

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По словам представителя управления министерства общественной безопасности города, слова которого приводятся вместе с опубликованным документом, иностранные разведслужбы, шпионы и «прочие вражеские силы», воспользовавшись постоянным увеличением контактов с иностранными государствами, ростом количества выезжающих и въезжающих в страну, нарастили «политическое проникновение, сепаратистскую деятельность, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности».

При этом сообщается, что в Китае «крайне малое количество элементов активно пытается получить поддержку иностранных агентов и разведывательных служб. Кроме того, некоторые личности из корыстных целей «продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб. Отмечается, что Пекин, являясь столицей, стал главной мишенью деятельности иностранных шпионов.

В опубликованном документе, состоящем из 12 статей, расписаны расценки за предоставленную информацию, которые зависят от ее важности. Выявившие деятельность шпионов граждане могут сообщить об этом по соответствующему телефону, отправить письмо или лично явиться в управление госбезопасности. Власти при этом предупреждают, что граждане несут ответственность перед законом за заведомо ложный донос и распространение ложной информации.

Комментарии
3
А Б
Дисциплина и законопослушность китайцев известны хорошо. Наверняка многие из жителей страны искренне захотят помочь спецслужбам страны в поиске шпионов. Однако, если о мерах вознаграждения за предоставление информации сказано довольно подробно, то вопрос о санкция в случае предоставления ложной информации изложен довольно неконкретно.
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В
Пластику на лице сделай!
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Иван Петров
Всё, еду в Китай бабки зарабатывать.
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