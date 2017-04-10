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08:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Минвостокразвития отчиталось о всплеске рождаемости в 7 регионах ДФО

Акушеры-гинекологи в Хабаровском крае в недоумении пожали плечами.

Источник: РИА "Новости"

В семи регионах ДФО — Хабаровском крае, ЕАО, Сахалинской, Амурской областях, Якутии, на Камчатке и Чукотке уровень рождаемости превысил среднероссийский показатель, сообщили в пресс-службе министерства.

На Сахалине, по данным статистики, фиксируется естественная убыль населения. Так, в январе в области зарегистрировано в органах ЗАГС 531 родившийся и 554 умерших. Естественная убыль составила 23 человека, за аналогичный период 2016 года убыль составляла 9 человек.

Демографическая концепция ДФО, разработанная чиновниками Минвостокразвития и рассчитанная до 2030 года, предполагает увеличение населения на 800 тысяч человек. Проект концепции был презентован на Демографической конференции в Хабаровске и раскритикован учеными «за бессистемность».

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