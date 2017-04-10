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07:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Божко прокомментировал повышение зарплат депутатам

Решение о повышении оклада госслужащим было принято еще четыре года назад.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Вице-спикер мажилиса Владимир Божко объяснил журналистам повышение зарплат депутатам Парламента Казахстана.

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В эти выходные СМИ стало известно, что с 1 марта 2017 года казахстанским депутатам повышена заработная плата, по некоторым данным от 30 до 50%.

«Мы последние, кто получил повышение (зарплат — прим.ред.) из политических служащих. Это решение было принято еще четыре года назад. Поскольку сначала было в министерствах и ведомствах, прошло четыре года, через четыре года только нам», — сказал Божко журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе.

«Все политические служащие должны иметь одинаковые оклады. Все депутаты относятся к политическим служащим. Поэтому, я думаю, такое решение обосновано, поскольку, если решения принимаются, они должны выполняться», — резюмировал вице-спикер.

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