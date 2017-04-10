Божко прокомментировал повышение зарплат депутатам

В Казахстане хотят ограничить участие чиновников в религиозных службах в рабочее время

В эти выходные СМИ стало известно, что с 1 марта 2017 года казахстанским депутатам повышена заработная плата, по некоторым данным от 30 до 50%.

«Мы последние, кто получил повышение (зарплат — прим.ред.) из политических служащих. Это решение было принято еще четыре года назад. Поскольку сначала было в министерствах и ведомствах, прошло четыре года, через четыре года только нам», — сказал Божко журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе.