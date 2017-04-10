Вопросы ремонта проспекта Мира обсудили краевые парламентарии
К обсуждению ограждений подключились и представители ГИБДД.
К обсуждению ограждений подключились и представители ГИБДД.
Депутаты Заксобрания выступили с резкой критикой городских чиновников
К обсуждению ограждений подключились и представители ГИБДД. Они сообщили, что поставить заборы следует не только на перекрестках, но вдоль всего пр. Мира.
«Пешеходные ограждения должны стоять на всех регулируемых пешеходных переходах — по 50 метров в каждые стороны. Эти требования возникли с 2004 года. С 2014-го появилось еще одно требование, по которому ограждения должны устанавливаться вдоль всех пешеходных переходов, где интенсивность движения составляет 1000 человек в час. Если говорить о проспекте Мира, то ограждения должны быть установлены везде. Летом там интенсивность превышает указанный показатель в несколько раз», — сообщил начальник отдела дорожного надзора отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Ренат Даутханов.
«Это неправильно. Проспект Мира — это наследие города. Впервые сегодня услышал, что городские власти не стремятся все сделать
Также депутаты высказали мнение, что красноярцам больше всего важно не то, «каким будет забор — крестиком или ноликом», а то, какими будут остановки общественного транспорта, парковки и как будет работать ливневка.
Подвел итог дискуссии Павел Ростовцев: «Ответственность за реализацию данного проекта ложится на городскую администрацию. Сегодня высказано очень много замечаний. Надеюсь, что этот разговор перейдет и на другие площадки».