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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вопросы ремонта проспекта Мира обсудили краевые парламентарии

К обсуждению ограждений подключились и представители ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Заксобрания выступили с резкой критикой городских чиновников из-за проекта капитального ремонта проспекта Мира. Парламентариев возмутило, что большинство решений принимались кулуарно и без обсуждений с экспертами и общественностью.

К обсуждению ограждений подключились и представители ГИБДД. Они сообщили, что поставить заборы следует не только на перекрестках, но вдоль всего пр. Мира.

«Пешеходные ограждения должны стоять на всех регулируемых пешеходных переходах — по 50 метров в каждые стороны. Эти требования возникли с 2004 года. С 2014-го появилось еще одно требование, по которому ограждения должны устанавливаться вдоль всех пешеходных переходов, где интенсивность движения составляет 1000 человек в час. Если говорить о проспекте Мира, то ограждения должны быть установлены везде. Летом там интенсивность превышает указанный показатель в несколько раз», — сообщил начальник отдела дорожного надзора отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Ренат Даутханов.

Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко отметил, что проект реконструкции проспекта фактически подготовлен без общественного обсуждения.

«Это неправильно. Проспект Мира — это наследие города. Впервые сегодня услышал, что городские власти не стремятся все сделать по-быстрому за лето и отчитаться. Все-таки учитывается и наше предложение: разделить работу на две части — ремонт дорожного полотна (он должен быть завершен в этом году) и благоустройство. Отдельная тема — озеленение. Работы оцениваются в 200 млн рублей. Мне кажется, что администрация города готова прислушиваться к мнению общественности», — отметил вице-спикер парламента Алексей Клешко.

Также депутаты высказали мнение, что красноярцам больше всего важно не то, «каким будет забор — крестиком или ноликом», а то, какими будут остановки общественного транспорта, парковки и как будет работать ливневка.

Подвел итог дискуссии Павел Ростовцев: «Ответственность за реализацию данного проекта ложится на городскую администрацию. Сегодня высказано очень много замечаний. Надеюсь, что этот разговор перейдет и на другие площадки».

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