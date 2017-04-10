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08:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Назначен новый министр транспорта Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Анатолия Костылевского утвердили в должности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Городецкий.

Как сообщает «Сибкрай.ru», нового министра транспорта региона уже представили на аппаратном совещании в правительстве. Распоряжение о назначении было подписано 10 апреля.

Анатолий Костылевский был назначен после отставки своего предшественника Сергея Титова, который ушел с должности в связи с переходом на должность президента компании «Сибмост».

Костылевский родился в 1977 году в новосибирской области. Он окончил Сибирский госуниверситет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Имеет большой опыт в транспортной сфере: ранее он работал в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» и «Российских автомобильных дорогах». С 2013 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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