Назначен новый министр транспорта Новосибирской области

Как сообщает «Сибкрай.ru», нового министра транспорта региона уже представили на аппаратном совещании в правительстве. Распоряжение о назначении было подписано 10 апреля.

Анатолий Костылевский был назначен после отставки своего предшественника Сергея Титова, который ушел с должности в связи с переходом на должность президента компании «Сибмост».

Костылевский родился в 1977 году в новосибирской области. Он окончил Сибирский госуниверситет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Имеет большой опыт в транспортной сфере: ранее он работал в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» и «Российских автомобильных дорогах». С 2013 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.