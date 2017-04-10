Владимир Миклушевский предложил организовать бизнес-миссию Монголии в Приморье

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Приморским краем и Центральным аймаком. Обе стороны вынуждены были признать, что связи между двумя территориями развиты недостаточно, в том числе из-за удаленности регионов друг от друга. Однако, ресурсы для сотрудничества имеются с обеих сторон. Глава Приморья предложил коллеге сосредоточить внимание на расширении торгово-экономического сотрудничества, особенно в сфере малого и среднего бизнеса.

«Предложил бы организовать бизнес-миссию Центрального аймака Монголии в Приморье, чтобы вы смогли изучить возможности нашего края, чтобы предприниматели наших территорий установили прямые контакты друг с другом, обменялись коммерческими предложениями — так начнём налаживать экономическое сотрудничество», — отметил Владимир Миклушевский.

Приморье может предложить на экспорт различные продукты питания, которые традиционно пользуются популярностью в таких странах Азии, как Корея, Япония, Китай — морепродукты, продукция пчеловодства, дикоросы, минеральные воды и другие. Монголия, в свою очередь, может стать важным экспортером продуктов, которые не производятся в Приморье.

Батжаргал Жигжид подчеркнул, что для Монголии сотрудничество с Россией крайне важно, поэтому идею организовать бизнес-миссию в Приморский края воспринял с интересом.

«У нас ещё недостаточно развитая экономика, а у вас большие перспективы в этом направлении, это благоприятное время, чтобы развивать экономическое сотрудничество. Проработаем возможность осуществить бизнес-миссию. Одно из достижений аймака — скорое открытие нового международного аэропорта, что послужит большим стимулом для развития экономических и логистических связей. Планируем также открытие научного парка, с которым связываем укрепление взаимодействия двух регионов», — уточнил глава Центрального Аймака.

Губернатор Приморья также подробно остановился на таких перспективных направлениях сотрудничества, как туризм, культура и образование. По словам Владимира Миклушевского, именно культурные и туристские связи зачастую становятся основой крепкого экономического сотрудничества.

Справочно: между Россией и Монголией действует безвизовый режим.

В ходе встречи глава Приморья пригласил коллегу, заинтересованные монгольские предприятия и организации, официальные делегации принять участие в проводимых на территории края различных международных мероприятиях: выставках, ярмарках, форумах. Это Третий Восточный экономический форум, Третий Тихоокеанский туристский форум, Юношеские спортивные игры стран АТР, а также на 23-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, который пройдет в Приморье.

Напомним, 22-й Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии проходит сегодня в японском городе Кураёси. Делегацию Приморского края на форуме возглавляет губернатор Владимир Миклушевский.

В состав официальной миссии также вошли вице-губернатор Евгений Полянский, представители департаментов Администрации края, Инвестиционного Агентства, Приморской торгово-промышленной палаты, сферы культуры и средств массовой информации.

Саммит-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.

Главным событием форума станет конференция губернаторов регионов, по итогам которой традиционно принимаются стратегические решения в области развития торговли, экономики, инвестиций, культуры. Кроме того, Владимиром Миклушевским запланированы двусторонние встречи с главами регионов-участников.

Также в рамках Саммита пройдут профильные отраслевые советы по экономике, охране окружающей среды, конференция представителей средств массовой информации и выставка произведений искусств регионов стран Северо-Восточной Азии. В мероприятиях примут участие члены делегации Приморья.

Справочно: Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии впервые проведен в 1994 году с целью развития регионального экономического сотрудничества между территориями бассейна Японского моря, углубления взаимопонимания и укрепления дружественных связей между регионами-соседями.

Мероприятия Саммита направлены на выработку единой региональной политики в области экономики, охраны окружающей среды, туризма, культуры, детских и молодежных обменов.