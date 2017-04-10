Приморской чиновнице запретили выходить из дома

По ходатайству следователя следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об ИА «Дейта» сообщили в Следственном управлении СК России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что она подозревается в злоупотребление должностными полномочиями.

— По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн рублей денежных средств, — уточнила старший помощник руководителя управления подполковник юстиции Аврора Римская.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела ведут следователи регионального Следственного комитета России.

Улугбек Тимуридов.