Решетников предложил менять систему регулирования цен на энергию

«Из-за резких скачков цен предприятиям за передачу электроэнергии выставляется цена в два раза больше себестоимости, — пояснил Решетников. — Это приводит к тому, что многие предприятия рассматривают возможность создания собственной генерации. В результате у нас все больше нагрузки приходится на все меньшее число потребителей — бюджетники, сельское хозяйство и машиностроение.

Очевидно, что ситуация становится крайне сложной, она душит существующий, только недавно возродившийся экономический рост. Все это требует достаточно серьезных изменений в регулировании энергетики от ФАС, Минэнерго и Минэка». Для развития реального сектора экономики Максим Решетников предложил формировать долгосрочный госзаказ. «Прикамье обладает очень мощным промышленным потенциалом, который работает на ТЭК. И этой промышленности нужен долгосрочный заказ, которого сегодня нет — отрасль видит перспективу развития лишь на год — два вперед. Поэтому я бы предложил перейти на контракты жизненного цикла.

Когда бы крупные сырьевые компании, как «Газпром», получая газоперекачивающие агрегаты, платили бы по сути за час работы. За счет этого можно сгладить пики производства таких крупных установок. Также предприятия могут зарабатывать на обслуживании этой техники, когда заказов нет". Врио губернатора отметил и необходимость реструктуризации шахт.