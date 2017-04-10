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09:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Климкин обсудит безвиз на встрече «Вышеградской четверки»

Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, для Украины важна ратификация соглашения об ассоциации, но важно, «куда мы пойдем дальше с Евросоюзом».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Павле Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел «Вышеградской четверки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) 12 апреля. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Интер».

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Согласно заявлению министра, на заседании он будет продвигать идею обменов студентов, школьников, ученых между Украиной и ЕС после вступления в силу безвизового режима.

«Давайте посмотрим, как задействовать безвизовый режим? Сколько украинцев этим воспользуются? Одна из идей, которую я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел “Вышеградской четверки” плюс Восточного партнерства, это обмены», — сказал глава МИД.

«Плюс Восточного партнерства — это обмены, но обмены уже в других масштабах. И это касается студентов, школьников, конечно, наших ученых — всех. Мы должны воспользоваться нашим безвизовым режимом. Конечно, для нас очень важна и ратификация соглашения об ассоциации, но важно, куда мы пойдем дальше с Евросоюзом», — пояснил министр.

Встреча глав МИД стран «Вышеградской четверки» запланирована на 12 апреля в Варшаве.

Восточное партнерство является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы.

В Вышеградскую группу, которую еще называют «четверкой», входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.

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