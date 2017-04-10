Михаил Юревич не прилетел на допрос в Екатеринбург

Как заявил адвокат Игорь Трунов, экс-губернатор не смог прилететь, поскольку в данный момент находится на лечении в Лондоне, которое займет около месяца, приводит слова защитника РИА «Новости». Добавим, что СК планировал в понедельник допросить бывшего губернатора и предъявить ему обвинения.

Напомним, что Михаил Юревич подозревается в получении взяток от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона. По данным следствия, экс-губернатор систематически получал взятки от Тесленко. Кроме того, Юревичу вменяется подстрекательство первого замгубернатора Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя облсуда.