Безвиз с ЕС: во сколько реально обойдется поездка в Европу

Поездки украинцев в Евросоюз будут дешевле. По крайней мере, президент Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для этого. На своей странице в Facebook глава государства также отметил, что украинская власть сделает все для того, чтобы украинцы увидели реальные шаги того, что Украина уверенно движется в ЕС.

Насколько дорого обходятся поездки в ЕС для украинцев, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы соучредитель фестиваля путешественников Travelage Дмитрий Семенов.

(текст публикуется на языке оригинала).

Наскільки доступно подорожувати європейськими країнами?

— Це залежить від рівня комфорту. Якщо ми говоримо про доступність, то це десь 50−100 євро для того, щоб їхати в загальному. Тобто потрібно оформити візу, яку скоро відмінять, і найчастіше в'їжджають люди в Польщу, із Польщі вже подорожують, тому що літати з України дорожче, ніж літати всередині ЄС.

Але ж зараз знаємо, що розвивається система лоукостів. Якось це питання може зрушити з мертвої точки?

— Так, хороші новини, по-перше, що запустився Райан Ейр, який дозволяє від 10 до 35 євро літати в країни ЄС, плюс запустились, наприклад, ще PolskiBus, який дозволяє дешево перетинати кордон і там уже подорожувати в середині ЄС. Також є Wizz Air, який періодично літає. І якщо президент говорить, сподіваємось, що буде більше лоукостів і більше конкуренції, відповідно, буде кращий вибір.

Подорожувати самостійно чи скористатися послугами турфірм — вирішує кожен турист. Що порадите ви?

— Я завжди подорожував особисто — це особливість характеру, тому що так цікавіше, ти не обмежений якимось там туром, екскурсіями і так далі, робиш все, що захочеш. Тобто, якщо хочеться більше емоцій, пригод та вражень, то краще подорожувати особисто, якщо хочеться просто подивитись пам’ятки культури, відпочити і не хвилюватися про бронювання готелів, маршрутів тощо, то, я думаю, краще брати тур відпочинку.

Що можете порадити людям, які хочуть економно подорожувати країнами ЄС?

— Найперша порада — це купувати авіаквитки в браузері в анонімному вікні, тому що, якщо в звичайному режимі, то вони зазвичай дорожче — це така маркетингова політика. І є така ще штука, як каучсерф — це сайт, який дозволяє жити в людей, які просто дають безкоштовно пожити, тому що їм подобається спілкуватися з мандрівниками. І я по ньому жив, і це реально круто, тому що можна, по-перше, поспілкуватися з людьми з іншої культури, по-друге — зекономити. І краще купувати квитки десь за 2−3 місяці, бо можна знайти розпродажі, які дозволяють за 7−10 євро придбати квиток. В мене, наприклад, подруга так впродовж двох місяців купувала квиток, і зараз в турі Європою вартістю загальною 100 євро.

Як на вартість поїздок до Європи може вплинути запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, також висловила свою думку керівник туристичного агентства Ніна Котенко.

Як часто українці обирають європейські країни для подорожей?

— Це найближчі до нас країни, які можна відвідати і стосовно вихідного дня, і стосовно більш таких довготривалих подорожей. Звичайно, якщо цей безвізовий режим запрацює, то це полегшить нашим мандрівникам подорожі, але тут є невеличкі нюанси. Тобто, я так думаю, буде якийсь перехідний період. Цей безвізовий режим, в першу чергу, полегшить поїздки людям, які вже мають біометричні закордонні паспорти, і отримували вони їх, наприклад, того року, і вже отримували якісь візи, тобто нормальні візи, які клеять в консульствах, і вони вже їх від'їздили. Тобто в них буде така все-таки невеличка перевага перед тими людьми, які щойно отримали, як ми кажемо, чисті паспорти, не від'їжджені. Тобто людина ні разу ніде не була, і з чистим паспортом вона їде закордон — це вже буде якась така пересторога для прикордонників. Справа в тому, що безвізовий режим — це чудово, але ж ми маємо розуміти, що кожен прикордонник країн ЄС набуває повноважень віце-консула, тобто він вирішуватиме чи ви можете без проблем перетинати кордон, чи не можете.

Тобто ускладнюється ситуація безпосередньо на кордоні?

— Так, ми вже мали таку практику, коли відмінив візи Ізраїль, якщо пам’ятаєте, це вже було декілька років тому, і дуже багато наших людей не потрапили в Ізраїль, а зразу їхали тим же літаком назад, тому що у прикордонників виникали до них питання, і їх просто не пустили, тобто така практика може бути.

Чи не може статися так, що безвіз введуть для українців, але кожна із країн європейської спільноти введе якісь свої проміжні візи?

— Така практика також можлива, тобто я не виключаю такої можливості, особливо для довгострокових віз, тобто уже є така практика в Польщі — якщо люди їдуть на навчання, то вони отримують національні візи, які не дають право перетину кордону інших країн, а тільки на території Польщі. Тобто таке може бути, поки що такого немає, але, ви ж знаєте, у нас життя таке непередбачуване, все може бути.