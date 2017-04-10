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10:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гонтарева подала Порошенко заявление об отставке — СМИ

Агентство Блумберг уточняет, что пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко не ответил на запрос агентства по поводу заявления об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке президенту Петру Порошенко, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Позднее в понедельник состоится пресс-конференция главы и членов правления регулятора, сообщил Нацбанк Украины в своем официальном аккаунте в Facebook.

В прошлый понедельник замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции «Блок Петра Порошенко», жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее в тот же день Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.

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