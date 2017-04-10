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10:24 (мск), источник: Om1.ru

Депутат Заксобрания Омской области утаил миллион

Ещё два депутата скрыли свои доходы. Не были откровенны с общественностью и сотрудники министерств и правоохранительных органов.

Источник: Om1.ru

Прокуратура Омской области поделилась результатами проверки, посвящённой коррупции. Закон обязывает государственных и муниципальных служащих открыто отчитываться о собственных доходах, а также о доходах членов своих семей. Но эту обязанность выполняют не все: во время проверки прокуратура нашла более 1000 нарушений.

Некоторые депутаты Законодательного Собрания указали в отчётах недостоверные сведения о доходах за 2015 год. Двое скрыли доходы, которые получили от юридических лиц. Один депутат занизил сумму дохода более, чем на миллион рублей.

Заместитель министра труда и один из его подчинённых не сообщили, что их супруги участвуют в коммерческих организациях.

Начальник одного из отделов в службе судебных приставов не рассказал, что на его имя открыто пять банковских счетов.

Отдельная история — с одним из полицейских, которого из органов уже уволили. Он скрыто совершал разнообразные сделки с недвижимостью.

По данным прокуратуры, 421 нарушение допустили граждане на должностях муниципальной службы, 259 — на муниципальных должностях, 169 — на должностях государственной гражданской службы, 155 — на должностях федеральной государственной службы.

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